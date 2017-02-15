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Депутаты ЗСК утвердили кандидатуру на пост прокурора Краснодарского края

Депутаты Законодательного собрания Кубани 15 февраля на 60-й сессии утвердили кандидатуру на должность прокурора Краснодарского края.

Им стал Сергей Табельский. Ранее он занимал должность прокурора Калининградской области.

Сергей Владимирович Табельский родился в 1967 году в селе Емельяновка Матвеевского района Оренбургской области.

Окончил Свердловский юридический институт. В 1993 году был назначен на должность старшего помощника Орского межрайонного природоохранного прокурора Оренбургской области и прошел путь до первого заместителя прокурора Оренбургской области.  Занимал должность прокурора Республики Калмыкии.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Официальные новости

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