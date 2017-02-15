На Кубани сохраняется режим повышенной готовности всех оперативных служб связи с непогодой

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Работы по подключению обесточенных домов региона к электричеству и восстановлению теплоснабжения продолжаются, доложил губернатору его заместитель, курирующий сферу ТЭК и ЖКХ, Андрей Алексеенко.

Напомним, накануне в Краснодаре на пересечении улиц Таманская и Кавказская произошел порыв на участке теплотрассы. На место оперативно выехали аварийные службы, а также сотрудники краевой и городской администрации, МЧС. К пяти часам утра аварийно-восстановительные работы были завершены. Нагрев теплоносителя по всей трассе до нормальных параметров завершен к 13.00. Теплоснабжение полностью восстановлено.

– Слаженные действия всех служб и ведомств позволили оперативно локализовать последствия технологического нарушения, а также устранить аварию в регламентные сроки, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Также были отдельные порывы на линиях электропередачи, питающих одну котельную в Крымском и три котельные в Усть-Лабинском районах. Эти порывы не привели к остановкам котельных, так как они были оперативно запитаны от резервных дизельных электростанций.

Кроме того, продолжаются работы по подключению обесточенных домов к электричеству, сообщил Андрей Алексеенко.

Отключения были зафиксированы в Армавире, Славянском, Ленинградском, Лабинском, Усть-Лабинском, Тимашевском районах, а также в Сочи и Краснодаре.

Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края было проведено внеочередное заседание регионального штаба. По прогнозам сетевых компаний, восстановление электроснабжения в Усть-Лабинске запланировано до 14.00, в Сочи – до 17.00.

На 12.00 по Краснодарскому краю обесточенными остаются 2800 человек, работы по восстановлению продолжаются. Режим повышенной готовности сохраняется, подчеркнул Андрей Алексеенко.

Источник: Пресс-службы администрации Краснодарского края