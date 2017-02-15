Курс валют
57.74
61.30
/Официальные новости/

Прокуратура проверила соблюдение администрацией Новоросийска требований градостроительного законодательства

В ходе проверки выявлены факты нарушения сроков рассмотрения обращений граждан о выдаче градостроительных планов.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой города в отношении и.о. начальника МУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации МО г. Новороссийск вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ, которое направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения материалов в отношении вышеуказанного должностного лица вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа.

Работа прокуратуры г. Новороссийска в указанном направлении продолжается.

Источник: Автор помощник прокурора г.Новороссийска Д.К. Согомонов

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице

Спасатели проходят сборы по десантной подготовке

В Новороссийске проходит выставка предметов и оружия времён Второй мировой войны

Владимир Синяговский поздравил Управление МВД России по городу Новороссийску со 150-летним юбилеем

Спасатели доставили пострадавшую из дальнего посёлка в больницу