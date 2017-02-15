Прокуратура проверила соблюдение администрацией Новоросийска требований градостроительного законодательства

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В ходе проверки выявлены факты нарушения сроков рассмотрения обращений граждан о выдаче градостроительных планов.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой города в отношении и.о. начальника МУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации МО г. Новороссийск вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ, которое направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения материалов в отношении вышеуказанного должностного лица вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа.

Работа прокуратуры г. Новороссийска в указанном направлении продолжается.

Источник: Автор помощник прокурора г.Новороссийска Д.К. Согомонов