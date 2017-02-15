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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский поздравил Управление МВД России по городу Новороссийску со 150-летним юбилеем управления, отправив в адрес руководителя В.М. Бараковского поздравительный адрес:

Уважаемый Владимир Максимович!

Искренне, от всей души, поздравляю вас и личный состав управления с 150- летним юбилеем управления МВД России по г. Новороссийску!

Новороссийская полиция-милиция всегда была и будет частью истории города – героя.

Вы всегда готовы выступить на защиту порядка и законности, вы обеспечиваете безопасность на городских улицах и делаете спокойным наш сон.

Благодаря вашей каждодневной работе Новороссийск заслужил репутацию спокойного города, в котором закон и порядок прежде всего. Поступательно растет позитивная оценка жителями города вашей работы. И это очень важно после многих лет забвения и претензий.

вы стоите на страже интересов всех горожан. И каждый новороссиец уверен, в трудной ситуации полиция в рамках своей компетенции разберётся и поможет. И это доверие дорогого стоит. Новороссийск должен быть красивым, богатым, удобным и безопасным городом. В этом есть совместная кропотливая и планомерная работа вас, городских властей и населения города – героя.

Желаю вам успехов в службе, семейного благополучия и достатка.

Мира и добра!»