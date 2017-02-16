Вениамин Кондратьев принял участие в XII собрании Совета молодых депутатов края

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Мероприятия состоялось сегодня во Дворце спорта «Олимп». В заседании также участвовали председатель ЗСК Владимир Бекетов, председатель Совета молодых депутатов края Дмитрий Ламейкин, вице-губернаторы и порядка 1600 депутатов со всей Кубани.

Приветствуя участников собрания, глава края отметил, что поиск молодых, перспективных кадров, привлечение их в экономику и управление – одна из ключевых задач власти. Губернатор напомнил, что на Кубани системно эта работа ведется более 11 лет. Тогда по инициативе Владимира Бекетова был создан первый в России Совет молодых депутатов – «кадровая школа» для органов власти.

– Среди вас мы хотим рассмотреть тех, кто сможет стать лидером, локомотивом в политике и экономике, кто ярче и активнее заявит о себе, – обратился губернатор к молодым людям.

Глава региона отметил, что кубанский парламент – самый сильный в стране. В крае работает больше 1600 молодых депутатов и очень важно, чтобы эти люди становились реальной, действенной силой.

– В программах развития региона очень важно ваше участие. Когда вы занимаете место в парламенте, вы уже не скажете, что от вас ничего не зависит, вы можете активно участвовать в жизни края. Самое главное, чтобы у вас была ответственность перед жителями за те управленческие решения, которые вы будете принимать. Вы – думающее поколение, у вас большой потенциал и большое завтра, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Владимир Бекетов также высоко оценил деятельность молодых депутатов, отметив, что их работа вызывает доверие жителей.

– Совет состоялся как надежный и неотъемлемый элемент общества, вы уже не раз делом доказывали свои возможности, – заявил спикер кубанского парламента.

Также в ходе мероприятия был избран новый председатель Совета молодых депутатов. Им стал депутат ЗСК Александр Поголов, ранее занимавший должность заместителя председателя Совета молодых депутатов.

В завершение мероприятия Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов наградили активистов. 25 человек получили благодарности губернатора и почетные грамоты ЗСК, также были вручены дипломы победителей краевых конкурсов среди молодых депутатов края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края