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В Краснодаре сотрудниками полиции выданы первые паспорта пострадавшим при пожаре на ул. Прокофьева

В Краснодаре в местах массового расселения пострадавших при пожаре, а также на месте происшествия с утра работают мобильные группы сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, которые в оперативном режиме осуществляют прием заявлений о восстановлении утраченных документов жильцами сгоревшего многоэтажного дома по улице Прокофьева.

На сегодняшний день четверо пострадавших,  обратившихся в полицию, уже получили новые паспорта граждан Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается точное количество людей, утративших документы в результате пожара. Всем им своевременно оказывается консультативная помощь.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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В Краснодаре сотрудниками полиции выданы первые паспорта пострадавшим при пожаре на ул. Прокофьева