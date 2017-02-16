В России создадут Единую государственную информационную систему социального обеспечения

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Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 года №181. утверждено положение о "Единой государственной информационной системе социального обеспечения", определены состав, источники, порядок представления размещаемой в системе информации.

Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты.

Положением устанавливается, что для наполнения системы информацией будет обеспечено взаимодействие с информационными системами поставщиков информации, а также с Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия, Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Единым государственным реестром записей гражданского состояния. Такое взаимодействие позволит в автоматическом режиме получать необходимые сведения для их размещения в системе.

Таким образом, будет обеспечена актуальность и полнота сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты (поддержки).

Система будет создаваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.