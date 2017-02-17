Вениамин Кондратьев: «Во всех округах Краснодара, где есть самострои, необходимо провести внеплановые проверки на противопожарную безопасность»

/Официальные новости/

Соответствующее поручение глава Кубани озвучил мэру краевой столицы Евгению Первышову в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае.

Напомним, 15 февраля в Московском микрорайоне Краснодара загорелся мансардный этаж 6-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила 1500 кв м, порядка шести часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Пострадали более трехсот человек, один – погиб. Как было выяснено позже, дом относится к категории самостроев и был введен в эксплуатацию в 2011 году по решению суда.

– Это тот самый случай, когда жадность застройщиков и чиновников накладывается на равнодушие и приводит к трагедии. Ее цена – человеческая жизнь и сгоревшие квартиры, – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Первышова, всего от пожара пострадали 322 человека, сегодня 189 погорельцев проживают в пунктах временного размещения. Он также отметил, что это уже третий пожар в Московском микрорайоне. На территории будут проведены проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Порядка 100 исков по приведению домов в надлежащее состояние сегодня выиграно органами прокуратуры, и они уже находятся в исполнительном производстве, добавил мэр.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, проинспектировать необходимо не только конкретный микрорайон, а весь город.

– Во всех округах Краснодара, где есть самострои, необходимо провести внеплановые поверки на противопожарную безопасность. Подключите к процессу общественников, ТОСы, чтобы понимали – ответственность на всех нас. Ситуация показала, что реагировать надо еще жестче, районы в одночасье не перестроишь, людей не расселишь. Но сейчас самое главное – обеспечить безопасность, ­ – акцентировал губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края