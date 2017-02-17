В 2016 году общая сумма причиненного ущерба по экономическим преступлениям превысила 5 миллиардов рублей

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Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по итогам работы в 2016 году

17 февраля 2017 года, в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю состоялось расширенное заседание коллегии под председательство м руководителя управления Вадима Бугаенко. В работе коллегии приняли участие руководитель следственного управления по Республике Адыгея Александр Глущенко и первый заместитель руководителя следственного управления по Республике Адыгея Наталья Бесчерова, руководители отделов аппарата следственного управления по краю и территориальных следственных отделов.

Открыл заседание коллегии Вадим Бугаенко, который в своем выступлении обозначил приоритеты в работе в наступившем году.

Всего в следственном управлении по краю в течение 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 29 639 сообщений о преступлениях, возбуждено 3 519 уголовных дел. В производстве следователей следственного управления по краю находилось 5 905 уголовных дел, окончено 3 351 уголовных дел.

По итогам работы за 2016 год значительно увеличился процент раскрытых преступлений, и, если в 2014 и 2015 год он оставался примерно на одном уровне, то в 2016 году процент раскрываемости увеличился на 4,81%, составив 91,9%. Отмечается, что количество совершенных женщинами данной категории преступлений на протяжении 3 лет оставалось примерно на одном уровне – от 8 до 13 %.

Следователями следственного управления в прошедшем году возбуждено 547 уголовных дел коррупционной направленности, всего в производстве находилось 395 дел данной категории, в суд направлено 340. Уголовные дела коррупционной направленности возбуждались в том числе по следующим составам преступлений: по ст.159 УК РФ (мошенничество) – 80 уголовных дел; по ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп) – 22 уголовных дела; по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) – 27 уголовных дел; по ст.290 УК РФ (получение взятки) –188 уголовных дел; по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 99 уголовных дел.

Общая сумма причиненного ущерба по экономическим преступлениям превысила 5 миллиардов рублей. В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество на сумму свыше 1 миллиарда 830 миллионов рублей. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 2 миллиардов 350 миллионов рублей.

Следственным управлением, включая его территориальные отделы, рассмотрено 24371 обращение.

По итогам работы коллегии вырабо тан ряд конкретных мер, направленных на повышение качества предварительного следствия и совершенствовани е деятельности следственного управления, обеспечения неукоснительного соблюдения законности.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю