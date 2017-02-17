Белорусы жгут файеры и требуют отставки Лукашенко на многотысячном "марше рассерженных"

/Официальные новости/

Вечером в пятницу жители Минска вышли на многотысячный марш с требованием отмены введенного властями декрета о тунеядстве, однако сама акция протеста постепенно начала превращаться в беспорядки, а ее участники выкрикивают оскорбительные заряды в адрес президента Александра Лукашенко с требованием подать в отставку.

Как утверждают белорусские СМИ, на акцию протеста вышли около восьми тысяч человек. Митингующие прошлись маршем по центру города, начав жечь файеры и выкрикивать националистические лозунги, сообщает "Российский Диалог".

Пройдясь маршем по центру Минска, колонна протестующих прибыла к зданию Министерства по налогам и сборам. Активисты выражают свое недовольство введенного белорусскими властям налога на безработицу, требуя его отмены. Собравшиеся у здания ведомства протестующие также выкрикивали антипрезидентские лозунги, требуя сложения полномочий от президента Александра Лукашенко, называя его "усатым дармоедом". Сама акция протеста не была согласована с властями страны, а многотысячная колонна и организаторы мероприятия пока не собираются расходиться. Протестующие стучат в барабаны и поют песни, ставшие символами украинского "майдана" в 2013-14 годах.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/97134_1487349146