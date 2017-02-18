Медведев подписал Решение "О расширении морского порта Тамань"

/Официальные новости/

В порту планируется строительство: терминала навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год; зернового терминала ООО «Агрохолдинг Тамань»; терминала ЗАО «Таманьнефтегаз» (причальный комплекс сжиженных углеводородных газов и технологическая эстакада); терминала ЗАО «Таманьнефтегаз» (перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов).

Расширить морской порт Тамань (Краснодарский край) планируют за счет включения в состав его границ земельного участка, расположенного в районе мыса Железный Рог и предназначенного для строительства зернового терминала мощностью 14,5 млн. тонн, строительства

причального комплекса сжиженных углеводородных газов и технологической эстакады мощностью до 3,5 млн. тонн в год, и

создаваемого искусственного земельного участка, предназначенного для строительства перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных

грузов мощностью 0,3 млн. тонн в год.