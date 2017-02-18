На Азовском море усилятся ледяные образования...

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказск ое УГМС» на ближайшие сутки 19 февраля:

По Краснодарскому краю: без осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедно-изморо зевые отложения. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°, по юго-восточным предгорьям местами до -8°; днем 6-11° тепла.

На Черноморском побережье: побережье без осадков. В горах Тупсинского района местами туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°, днем 6-11° тепла.

По Краснодару: Без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем 9-11° тепла.

На двое последующих суток 20-21 февраля:

По Краснодарскому краю: 21.02 - местами дождь. Ветер южный, юго-западный 20.02 3-8 м/с, 21.02 5-10 м/с местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20.02 -2...+3°, 21.02 0...+5°; днем 6-11° тепла по югу местами до +13°.

На Черноморском побережье: 21.02 местами дождь. Ветер юго-восточный 20.02 6-11 м/с, 21.02 7-12 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°, днем 7-12° тепла.

19 февраля в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки в связи с низкой ночной температурой воздуха на реках края, в Таманском заливе, лиманах и прибрежной зоне Азовского моря наблюдалось усиление ледовых образований.

Температура воды у берегов Черного моря +5…+8°, у берегов Азовского моря 0…-1°.