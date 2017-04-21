Глава Новороссийска поздравил школу им. Данини с 65-летием

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Глава города Новороссийска Игорь Дяченко поздравил детскую музыкальную школу №1 имени Данини с 65-летним юбилеем.

Это самая старейшая и крупная музыкальная школа в Краснодарском крае, которая вошла в топ 100 лучших в России. Она известна не только у нас в городе, но и далеко за его пределами благодаря хорошо организованной учебно-воспитательной работе, высокому профессиональному уровню преподавателей, одарённым и талантливым ученикам.

Сегодня в школе обучаются музыкальному искусству около 800 детей нашего города. Ежегодный конкурс при поступлении в школу всегда высок - 3 человека на место!

Творческие коллективы учащихся и преподавателей ежегодно проводят более 140 мероприятий по пропаганде классической, народной и современной музыки. Многие учащиеся стали лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Директор музыкальной школы - заслуженный работник культуры России и Кубани Ирина Николаевна Ярышева, которая организовала не просто обучение ребят музыке, здесь, в стенах школы дети осваивают музыкальные предметы, шлифуют технику исполнения на различных инструментах, но главное – учится работать, работать постоянно и вдумчиво. Здесь учат патриотизму и любви к истории города, края, России.

Не одно поколение новороссийцев связывает дружба с музыкальной школой: одни учились здесь сами, другие сюда водили своих детей, внуков, а кто-то просто не может представить свой досуг без концертов в замечательном зале музыкальной школы.

Сегодня, как и шестьдесят пять лет назад, школа гостеприимно распахивает двери перед теми, кто хочет окунуться в мир прекрасного – мир музыки.

- От всех родителей, жителей и гостей города, а также от администрации города-героя Новороссийска - огромное вам спасибо! – написал в поздравлении Игорь Дяченко. – Благодарю за ваш труд и понимание, поддержку и помощь в проведении общегородских мероприятий.

Администрация города в честь 65-летнего юбилея музыкальной школы выделила средства на закупку новых музыкальных инструментов.

Источник: Пресс-служба администрации города Новороссийска