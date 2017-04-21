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В Новороссийске объявили конкурс на оформление дворов и зданий к майским праздникам и юбилею Краснодарского края

По итогам краевого селектора по подготовке к празднованию Дня весны и труда, Великой Победы и 80-летия Краснодарского края администрация Новороссийска объявила конкурс среди жителей и предпринимателей.

По словам заместителя главы города Надежды Галкиной, администрацией города объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий, учреждений, многоквартирных домов и частных домовладений к майским праздникам и юбилею Краснодарского края. «Этим мы хотим привлечь максимальное количество жителей и предпринимателей Новороссийска к украшению нашего города-героя, дать возможность каждому новороссийцу внести свой вклад в подготовку к знаменательным датам. Решением главы города Новороссийска И.Дяченко победители конкурса получат денежные призы», - пояснила Н.Галкина.

Подать заявку можно на электронный адрес: konkurs_oformlenie2017@mail.ru.

Справки по телефону: 64-45-44.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Официальные новости

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