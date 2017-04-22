Генконсул Турции пообещал быть хорошим партнёром для Новороссийска

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В администрации муниципального образования город Новороссийск состоялась встреча главы города-героя Игоря Дяченко с генеральным консулом Турецкой Республики Юнусом Эмре Озигджи.

- Рад приветствовать Вас на нашей земле, - обратился глава Новороссийска к консулу. – У нас всегда были добрые отношения с консульством Турции. Я всегда открыт к сотрудничеству, готов сделать наши встречи традиционными: 1 раз в 2-3 недели, а если необходимо и чаще. Всегда буду рад вашему звонку.

Игорь Дяченко рассказал новому консулу о городе Новороссийске, о взаимном сотрудничестве с городом-побратимом Самсун. Затронул глава Новороссийска и вопросы авиасообщений и паромных перевозок, перспективах развития этих и других направлений.

Генеральный консул Турецкой Республики Юнус Озигджи приступил к своим обязанностям 1 апреля 2017 года. С его слов, он очень рад, что попал на службу именно в Новороссийск – главный порт России, через который идёт основной поток товарооборота Турции с Россией.

Юнус Озигджи поблагодарил Игоря Дяченко и помощника главы по внешнеполитическим связям Павла Покусаева за приём турецкой делегации в начале апреля этого года и заверил, что продолжит важную партнёрскую работу, начатую его предшественниками. Также консул попросил Игоря Дяченко помогать ему в работе советами, для него это очень важно, знать позицию главы Новороссийска, который имеет большой опыт в работе, по тому или иному вопросу. А 5 мая Юнус Озигджи пригласил главу города на приём в консульство.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска