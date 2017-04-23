Игорь Дяченко: Молодёжный совет должен стать кадровым резервом администрации города

/Официальные новости/

В начале заседания мэр Новороссийска Игорь Дяченко поздравил всех собравшихся с Днём местного самоуправления и предложил молодым людям после обсуждения задач и того, как должен работать Совет, совершить экскурсию по администрации, чтобы познакомиться с работой чиновников.

По мнению Дяченко, назрела необходимость пересмотреть принцип формирования Молодёжного Совета, - в него должны попадать люди, которые действительно готовы работать в области молодёжной политики, они должны стать связующим звеном между учащимися ВУЗов, СУЗов, рабочей молодёжью и властью. «Только в этом случае Совет может подняться на новый уровень и действительно способствовать решению проблем молодёжи и её активному включению во все социально-общественные процессы в городе, - уверен глава, - большинство из членов Молодёжного Совета после окончания учёбы должны прийти на работу в администрацию. Мы испытываем потребность в молодых, грамотных специалистах. Наша задача создать кадровый резерв».

Мэр Новороссийска поставил задачу перед своими заместителями по созданию эффективного механизма формирования управленческого кадрового резерва из перспективной молодёжи.

Важным аспектом деятельности Молодёжного Совета является реализация проектов. Творческие площадки, научно-практические конференции, поисковые экспедиции, волонтёрское и добровольческое движение, КВН, это далеко не полный перечень направлений, которые были озвучены. В планах – расширить спектр проектов с учётом предложений и инициатив молодёжи.

Помимо молодёжных лидеров в заседании Совета принимали участие все заместители главы города, его помощники и советники, руководители высших и средних учебных учреждений, представители духовенства.

Глава Новороссийска поддержал предложение проректора по воспитательной работе Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Сергея Панченко о привлечении студентов к решению актуальных вопросов в городе. Игорь Алексеевич поручил своим заместителям сформулировать проблемные вопросы. Они станут темами для дипломных работ и исследований на научно-практических конференциях.