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В Краснодаре прошел парад Кубанского казачьего войска, посвященный 26-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества.

В торжественном мероприятии на Театральной площади приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, член Совета Федерации Алексей Кондратенко, замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Владимир Бекетов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, делегация Республики Адыгеи, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, вице-губернаторы, депутаты, главы муниципалитетов.

Торжественные мероприятия в краевой столице начались с молебна у стен войскового собора Святого Благоверного князя Александра Невского. Затем парадные расчеты прошли маршем по улице Красной до Театральной площади, где состоялся парад.

Начался он с выноса войскового знамени и регалий Кубанского казачьего войска. Принимал парад казачий генерал Николай Долуда. Войсковой атаман поздравил казаков с праздником.

– Презирая испытания и лишения, по первому зову казаки вставали на защиту Отечества. В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки – это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Казачество сегодня – это реальная сила, – сказал Николай Долуда.

Обращаясь к участникам торжества, Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня в крае вспоминают время, оставившее глубочайший след в судьбе кубанского казачества – когда хутора и станицы опустели, а на смену традиционному укладу жизни пришел голод, разруха и страх.

– Мы хорошо помним уроки 1917 года. Казаков уничтожали физически, лишали дома и семьи. Наши деды и прадеды прошли испытание войной, кровью, забвением. Кубанское казачество возродилось. Наше войско сегодня лучшее в стране! Это не формально возрожденный образ из прошлого, это настоящая Кубань, – подчеркнул глава региона.

Губернатор заметил, что сегодня делается все, чтобы казаки снова были настоящими хозяевами на родной земле: им доверили охрану границ, детей, общественного порядка в городах, станицах и селах.

– Как и век назад, на Кубани у каждого казачьего отдела должна появиться своя пашня, а значит будет свой хлеб, своя экономика, и Кубанское казачье войско снова станет экономически независимым, – заявил глава края.

Губернатор также отметил, что возрождается наставничество в казачьей среде, создается Союз казачьей молодежи – такая связь поколений всегда была в казачестве.

– Казаки, как объединяющая сила, всегда были залогом стабильности и благополучия на нашей земле, примером нравственности и веры. В ваших руках честное имя Кубанского казачьего войска, его слава и гордость. Казаки, за плечами наших предков великое прошлое Кубани, за вашими плечами, в том числе и стоящих на этой площади, я уверен, не менее великое ее будущее, – заключил Вениамин Кондратьев.

В завершение парада торжественным маршем по главной площади Краснодара прошли казаки, взвод барабанщиков, пешая и конная группы, парадные расчеты казачьих кадетских корпусов, учебных заведений и войсковых частей, учащиеся казачьих классов, Кубанский казачий хор. Всего в параде приняли участие более семи тысяч казаков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края