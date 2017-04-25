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Справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств можно получить в электронном виде

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств теперь можно получить в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Единый портал госуслуг позволяет в электронном виде не только подать заявление на получение такой справки, но и получить ее в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Министерства внутренних дел РФ, в личном кабинете через ЕПГУ.
Данную справку должны предъявлять работники подразделений транспортной безопасности, лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, граждане, допущенные к работе на суднах внутреннего плавания и на морских судах, а также лица на службе в авиационной безопасности и частные охранники.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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Категория: Новости / Официальные новости

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