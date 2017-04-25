Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия Славенко Терзич посетил Майкопский пивоваренный завод
В ходе встречи с послом Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзичем, генеральный директор Майкопского пивоваренного завода, депутат Госсовета Хасэ РА, член Попечительского совета АГУ Каплан Панеш ознакомил гостей с историей пивоваренного завода, рассказал об объемах производства, ответил на интересующие вопросы.
На память о визите послу был вручен памятный подарок - подстаканник с символами Республики Адыгея. Для Славенко Терзича этот подарок имел особое значение, так как, по его словам, он не равнодушен к этнической истории Адыгеи, и к тому, как живет сегодня Республика и её жители.
Для посла Сербии была проведена экскурсия по пивоваренному заводу, в ходе которой портрет Славенко Терзича пополнил доску почетных гостей отеля "БИБА". Затем члены делегации продегустировали пиво местного разлива и увидели, как производят майкопское пиво и квас.
Источник: Пресс-службе Адыгейского госуниверситета
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