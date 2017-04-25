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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации прилетел в Адыгею

Сегодня начался визит в Адыгею Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича, который прибыл в республику по приглашению ректора АГУ Рашида Хунагова.

В Научной библиотеке АГУ прошла встреча делегации Сербии, в которую вошли  также второй секретарь посольства Республики Сербии в РФ Богдан Новакович и представитель деловых кругов Драган Анджичь, с ректором Адыгейского государственного университета Р.Д. Хунаговым,  членами Попечительского совета АГУ генеральным директором ОАО «Зарем», председателем Ассоциации содействия бизнесу Республики Адыгея Ш.П.Пшизовым и главой МО Белореченск И.И. Имгрунтом. Участие во встрече принял министр сельского хозяйства РА Ю.Н. Петров. На встрече присутствовали  также деканы филологического, исторического, международного факультетов и факультета социальных технологии и туризма, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Ф.К. Тугуз, проректор по безопасности В.В. Радченко.

Ректор АГУ Рашид Хунагов отметил, что главным основанием для приглашения Посла Республики Сербия в Адыгею является желание укреплять отношения между АГУ и вузами Сербии, развивать совместную научную работу и студенческий обмен. Рашид Хунагов, будучи одним из трех иностранных  членов-корреспондентов Академии образования Сербии, с удовольствием представил собравшимся коллегу, члена-корреспондента Академии наук Сербии, видного ученого-историка Славенко Терзича, который вот уже на протяжении четырех лет возглавляет посольство своей страны в Российской Федерации. Со своей стороны, господин Славенко Терзич сказал, что его как ученого-историка всегда привлекал Кавказ, его связи с Южной Европой, этническое многообразие региона, влияние на исторические процессы.

Речь на встрече шла о возможности установления контактов АГУ с ведущими университетами Сербии в городах  Белград, Нови Сад, Крагуевац и Ниш, обучении сербских студентов в Адыгее, широких студенческих контактах между странами.  Обсуждались также вопросы  развития туристских связей, изучении русского языка, проектах в сельскохозяйственных отраслях.

Сейчас на историческом факультете АГУ для студентов и преподавателей Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в РФ господин  Славенко Терзич читает лекцию «Сербия: исторический опыт сосуществования мировых религий».

Источник: Пресс-служба АГУ

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Категория: Новости / Официальные новости

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