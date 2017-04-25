Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации прилетел в Адыгею

Ректор АГУ Рашид Хунагов отметил, что главным основанием для приглашения Посла Республики Сербия в Адыгею является желание укреплять отношения между АГУ и вузами Сербии, развивать совместную научную работу и студенческий обмен. Рашид Хунагов, будучи одним из трех иностранных членов-корреспондентов Академии образования Сербии, с удовольствием представил собравшимся коллегу, члена-корреспондента Академии наук Сербии, видного ученого-историка Славенко Терзича, который вот уже на протяжении четырех лет возглавляет посольство своей страны в Российской Федерации. Со своей стороны, господин Славенко Терзич сказал, что его как ученого-историка всегда привлекал Кавказ, его связи с Южной Европой, этническое многообразие региона, влияние на исторические процессы.

Речь на встрече шла о возможности установления контактов АГУ с ведущими университетами Сербии в городах Белград, Нови Сад, Крагуевац и Ниш, обучении сербских студентов в Адыгее, широких студенческих контактах между странами. Обсуждались также вопросы развития туристских связей, изучении русского языка, проектах в сельскохозяйственных отраслях.

Сейчас на историческом факультете АГУ для студентов и преподавателей Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в РФ господин Славенко Терзич читает лекцию «Сербия: исторический опыт сосуществования мировых религий».