Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве компании «Новоросметалл»

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Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Новоросметалл», установил:

07.04.2017 должник обратился в арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу.

В судебном заседании представитель должника настаивал на удовлетворении ходатайства.

Представитель уполномоченного органа подтвердил погашение долга в полном объеме и не возражал против прекращения производства по делу.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, изучив материалы дела, суд считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

В материалы дела должником представлены платежные документы, свидетельствующие о погашении задолженности перед уполномоченным органом (как единственным кредитором).

Иных заявлений о признании должника банкротом, в деле не имеется.

Удовлетворение всех требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в соответствии с положениями п.1 ст.57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), является основанием к прекращению производства по делу.

Поскольку погашение долга имело место после принятия судом требования, с должника подлежит взысканию государственная пошлина в соответствии со ст.ст. 110 п.3, 151 п.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и абзаца 3 подп.3 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.32, 52, 57 Закона о банкротстве и ст.ст.110, 168-170, 176, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Производство по делу о признании общества с ограниченной ответственностью «Новоросметалл» несостоятельным (банкротом) прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новоросметалл» государственную пошлину в размере 6000 (шести тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Краснодарского края.