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/Официальные новости/

Государственные услуги по вопросам миграции можно получить с помощью сети Интернет, не выходя из дома

Каждый гражданин может воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru.

Вы получите доступ ко всем услугам "Единого портала государственных и муниципальных услуг", в том числе предоставляемым  подразделениями по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску, а именно:

- оформление внутренних паспортов гражданам РФ;

- оформление заграничных паспортов (старого вида и имеющих электронный носитель);

- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания;

- регистрационный учет граждан РФ по месту жительства.

Очевидные преимущества данного вида госуслуг заключаются в сокращении сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется без ожидания в очереди), снижение коррупционных рисков, уменьшение финансовых издержек, ликвидация бюрократических проволочек. 

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственных пошлин.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (Webmoney);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.

В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску.

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Категория: Новости / Официальные новости

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