Государственные услуги по вопросам миграции можно получить с помощью сети Интернет, не выходя из дома
Каждый гражданин может воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru.
Вы получите доступ ко всем услугам "Единого портала государственных и муниципальных услуг", в том числе предоставляемым подразделениями по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску, а именно:
- оформление внутренних паспортов гражданам РФ;
- оформление заграничных паспортов (старого вида и имеющих электронный носитель);
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания;
- регистрационный учет граждан РФ по месту жительства.
Очевидные преимущества данного вида госуслуг заключаются в сокращении сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется без ожидания в очереди), снижение коррупционных рисков, уменьшение финансовых издержек, ликвидация бюрократических проволочек.
В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственных пошлин.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (Webmoney);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года.
Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску.
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