Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с губернатором префектуры Ямагути Цугумасом Мураокой

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Руководство Краснодарского края совместно с делегацией Японии обсудили возможности взаимодействия регионов.

Напомним, о необходимости налаживать такие взаимоотношения говорили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках визита главы государства в префектуру Ямагути.

Как отметил в ходе встречи, прошедшей сегодня в краевой столице, Вениамин Кондратьев, следующий – 2018-й год – объявлен перекрестным годом России и Японии.

– Это только послужит укреплению сотрудничества. Краснодарский край придает большое значение развитию отношений с Японией и префектурой Ямагути. Мы готовы принимать японских туристов на кубанских курортах, внедрять современные технологии на наших производствах. Уверен, мы сможем выстроить хорошие экономические и дружеские взаимоотношения, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что край приветствует японские инвестиции и технологии в АПК и промышленности. Кроме того, кубанские предприниматели хотят наращивать взаимодействие с японскими партнерами – как по линии торговли, так и в плане открытия совместных предприятий.

Как заметил, в свою очередь, Цугумаса Мураока между Краснодарским краем и префектурой есть много общего: благоприятные природные ресурсы, промышленные зоны, развитый туризм.

– У нас много точек соприкосновения и, уверен, мы будем только расширять наше сотрудничество, – подчеркнул губернатор префектуры Ямагути.

После встречи глава Краснодарского края совместно с Цугумасом Мураокой примут участие в открытии питомника виноградных саженцев в Темрюкском районе.

Ожидается, что по итогам работы делегации будет подписано соглашение о взаимодействии между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, культура, образование, туризм и спорт.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края