Фермеры из Ленинградского района подписали мировое соглашение с агрохолдингом

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Теперь, согласно подписанному документу, агрохолдинг вернет аграриям их земельные участки.

Мировое соглашение было достигнуто между ООО «АгроКомплекс» и фермерами Ленинградского района Василием Садиловским и Евгением Колесником.

Напомним, ранее пайщики ст. Новоплотнировской Ленинградского района жаловались на то, что крупное агропредприятие навязало им договор аренды и, тем самым, препятствует выделу их земель из общедолевой собственности. Дело дошло до суда, по решению которого все сельскохозяйственные работы на арендованном земельном участке были запрещены. Земля простаивала на протяжении года.

Накануне подписания соглашения было проведено собрание пайщиков и их представителей при участии членов рабочей группы по правам фермеров депутата Госдумы Натальи Костенко, полномочного представителя губернатора Кубани по вопросам фермеров Вячеслава Легкодуха, депутата Законодательного собрания региона Игоря Лобача и специалистов краевого Минсельхоза. В ходе собрания было предложено разрешить спорную ситуацию мирным путем – в ходе собрания участников долевой собственности решить вопрос о выделениях долей фермерам.

По итогам переговоров стороны приняли решение подписать мировое соглашение, в котором будет прописано, какая часть земель уходит фермерам, а какая остается в агрохолдинге.

Напомним, краевая рабочая группа по правам фермеров была создана в марте 2016 года по поручению губернатора Кубани.

За время работы группа приняла на рассмотрение более 120 обращений. Запросы по ним направлены в органы прокуратуры края, в адрес глав муниципалитетов, начальнику регионального управления Федеральной службы судебных приставов, руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по краю, главе краевого департамента имущественных отношений. Также продолжается положительная динамика решения проблем по пайщикам земель.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края