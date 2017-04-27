Совет Федерации установил сроки для перехода госслужащих и пенсионеров на использование карты «Мир»

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Совет Федерации одобрил изменения в законы о защите прав потребителей и о национальной платежной системе в части совершенствования требований к организации и функционированию платежных систем.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев , речь идет о национальной платежной карте «Мир».

«Три года назад мы приняли решение о создании национальной системы платежных карт. Сейчас, при наличии соответствующей инфраструктуры, можно установить срок для перехода части граждан на использование отечественной платёжной карты», — отметил сенатор.

Закон определяет перечень бюджетных выплат, которые будут производиться исключительно на карту «Мир». К ним относятся вознаграждения госслужащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, стипендии, пенсии, содержание судей, иные выплаты, установленные перечнем Правительства. «Устанавливаются разные сроки вступления данной нормы в силу. При открытии нового счета для получения бюджетных выплат – 1 июля 2017 г, для клиентов, уже имеющих карты – по истечению их срока действия, но не позднее 1 июля 2020 г, а для госслужащих – с 1 июля 2018 г. При этом сохраняется право на получение выплат без использования платежных карт по желанию клиента», — пояснил парламентарий.

Закон также расширяет перечень участников НСПК, включая Внешэкономбанк, иностранный банк, иностранный центральный банк, международную финансовую организацию. Эта норма, по мнению докладчика, будет способствовать вовлечению других государств в процесс использования карты «Мир».

«Что касается тарифов, комиссионное вознаграждение по приему национального платежного инструмента не должно быть больше, чем у международных платежных систем», — сказал Николай Журавлев.

Закон также вводит обязанность для предпринимателей с выручкой более 40 млн руб. обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов, кроме случаев, когда отсутствует доступ к интернету и подвижной радиотелефонной связи, а также кроме торговых объектов с выручкой менее 5 млн руб. за предшествующий год.

Банки со своей стороны должны будут обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех технических устройствах не позднее 1 июля 2017 г.

«Вносимые изменения будут способствовать поддержанию доверия потребителей к национальной системе платежных карт, расширению сети приема карт «Мир» и их продвижению на иностранные рынки», — заключил Николай Журавлев.

Источник: Совет Федерации