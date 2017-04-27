Вениамин Кондратьев посетил старейшее нефтетранспортное предприятие Новороссийска

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Сегодня глава региона поздравил с 50-летним юбилеем коллектив АО «Черномортранснефть» в городе-герое.

Как отметил губернатор, предприятие - одно из ключевых на Юге России и является градообразующим для Новороссийска. Черномортранснефть – часть крупнейшей в мире компании по транспортировке российского «черного золота», подчеркнул глава края.

– Сегодня здесь много ветеранов, тех, кто стоял у истоков нефтяной промышленности. И огромная им благодарность. Компания не просто динамично развивается, вы создаете жизнь вокруг себя. Это десятки успешно реализованных социальных проектов, благотворительных акций, помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, – отметил Вениамин Кондратьев в поздравительной речи.

АО «Черномортранснефть» осуществляет деятельность в области транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам. В эксплуатации предприятия находится более 3 тыс км магистральных нефтепроводов. Производственные мощности акционерного общества «Черномортранснефть» располагаются на территории шести регионов РФ: Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, республик Северного Кавказа: Адыгеи, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края