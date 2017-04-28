Власти Новороссийска обещают завершить реконструкцию памятника «ИЛ-2» к 16 сентября

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Город Новороссийск находится в активной подготовке к празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. И один из серьезных и важных вопросов – подготовка памятников военной истории к 9 мая поставлен на особый контроль главой города Игорем Дяченко.

Сегодня на территории города 158 объектов военной истории. Однако наибольшую озабоченность у жителей города вызывает состояние памятника «Самолет-штурмовик Ил-2».

Для нашего народа штурмовик ИЛ-2 - легенда. В годы Великой Отечественной войны он был самой «многотиражной» машиной в истории мирового самолетостроения.

Летом 1974 года он был поднят с 17-метровой глубины Черного моря

и установлен на Малой земле. Поднятый самолет на свежем воздухе стал быстро разрушаться. В 1974 было принято решение о восстановлении штурмовика. А 30 марта 1980 года штурмовик Ил-2 стал памятником всем летчикам, сражавшимся в годы войны с фашистскими захватчиками в небе Кубани.

Агрессивная природная среда воздействует на памятник, со временем разрушая его. Каждый год проводятся ремонтные работы и покраска. Самолет Ил-2 находится в реестре объектов, имеющих историческую ценность. Пришло время придать ему былой вид и славу.

Как пояснил начальник управления культуры Вячеслав Матвейчук, сегодня администрацией города проводится работа по реконструкции памятника. На данный момент идёт строительно-техническая экспертиза объекта, в результате которой будет подготовлено техническое задание и проектная документация. Все это позволит приступить к восстановительным работам в мае 2017 года и завершить их к 16 сентября 2017 года, ко Дню разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска. К ремонту привлечены профессиональные предприятия и реконструкторы, некоторые детали будут изготавливаться на военных заводах. Задача – сделать всё, чтобы легендарная машина сохранила свой первоначальный вид и ещё долгие годы воспитывала у молодого поколения новороссийцев чувство гордости и патриотизма за подвиг их отцов и дедов. Сообщили в пресс-служба администрации Новороссийска.

*Фото Наша Газета.