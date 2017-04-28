Роман Герман избран главой Апшеронского района

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Выборы главы муниципального образования прошли сегодня, 28 апреля, в ходе сессии депутатов Совета МО Апшеронский район.

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы претендовали два кандидата: исполняющий обязанности главы района Роман Герман и директор школы № 16 ст. Кубанской Виталий Спицын.

По итогам голосования главой муниципального образования Апшеронский район депутаты Совета единогласно избрали Романа Германа.

- В районе еще много нерешенных проблем. Во время недавнего визита губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев поставил перед нами важнейшую задачу - разработать концепцию развития района, которая позволит привлекать инвесторов, увеличивать доходы бюджета, развивать транспортную инфраструктуру. В этой работе я рассчитываю на вашу поддержку и понимание. При дружной и слаженной работе мы добьемся успеха и наш Апшеронский район станет красивым, благоустроенным, удобным для жизни и работы - отметил Роман Герман, обращаясь к депутатам.