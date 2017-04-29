Пока только 30% потребителей смогут воспользоваться натуральным возмещением по ОСАГО

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С 28 апреля 2017 года вступают в силу новые поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми устанавливается приоритет натурального возмещения над денежной компенсацией в случае ДТП. Закон обратной силы не имеет и распространяется только на договоры ОСАГО, заключенные после вступления поправок в силу.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что приоритет натуральной формы возмещения – правильный вектор развития системы ОСАГО, очередной шаг в ее эволюции, который привнес в нее еще один способ возмещения убытков – восстановительный ремонт, при оплате которого страховщиком не учитывается износ деталей. Ведь главное в данной системе, которая существует уже 15 лет, чтобы автовладелец получил полностью отремонтированный автомобиль, и никто не нажился на его несчастье.

«Запуск и старт этого законопроекта будет не столь энергичным, как мы рассчитывали изначально, - отмечает Евгений Уфимцев. – По нашим оценкам, только 30% автовладельцев смогут воспользоваться натуральным возмещением по ОСАГО, и то это в перспективе. Потому что те четкие и жесткие требования, которые сейчас прописаны по отношению к страховщику и, соответственно, к станциям технического обслуживания, которые он может предлагать для ремонта, накладывают определенный отпечаток на ситуацию».

Спикеры подчеркнули, что пока сложно предсказать, с какой эффективностью будут работать на практике новые поправки. Однако, с учетом того, что закон будет реализовываться плавно, не одномоментно, у участников отрасли будет возможность совместными усилиями оперативно скорректировать негативные и спорные моменты.

Для организации восстановительного ремонта страховщику необходимо заключить договор со СТО, которая соответствует как их критериям отбора, так и законодательным требованиям (должна находиться не далее 50 км от места ДТП или места проживания потерпевшего). При наступлении страхового случая, страховщик предложит автовладельцу список станций технического обслуживания, с которыми у него подписаны договоры на ремонтные работы по ОСАГО. Срок ремонта не должен превышать 30 дней (за просрочку существуют штрафные санкции), автомобили не старше 2-х лет будут направляться на авторизованные сервисные центры, при этом гарантия производителя будет сохраняться.

«Мы часто слышим про то, что при таком подходе будут слетать гарантии, но здесь необходимо помнить о том, что сегодня на автомобили распространяется много маркетинговых гарантий, - поясняет Игорь Жук. – 95% гарантийных обязательств – это автомобили до двух лет. По отдельным случаям нам придется разбираться в судах, но я уверен, что это будут единичные случаи».

По оценке спикеров, станции техобслуживания готовы к новому формату работы по ОСАГО, однако многие из них уже озвучили собственные требования к автомобилям, которые будут направляться на ремонт: это ограничение по возрасту и марке.

Как ожидают эксперты, крайне важным моментом будет вопрос рассмотрения возможных претензий потерпевших по результатам выполненных работ, рассматривать которые обязаны страховщики.

«Посмотрим, как на практике отреагируют СТО. Их первую реакцию мы уже знаем. Большинство станций не готовы в течение 12 месяцев нести ответственность за качество ремонта, который был выполнен на ржавом крыле 10-летнего автомобиля. Это крайне сложная ситуация для них. Поэтому они заранее предупреждают, что будут принимать автомобили 5-7 лет», - комментирует Евгений Уфимцев.

Игорь Жук также напомнил, что основной целью нововведений в законе об ОСАГО является увеличение доступности полисов «автогражданки» для потребителя, улучшение сервиса для пострадавшего, расширение его возможностей. А также – на борьбу с мошенникам-автоюристами, чья недобросовестная деятельность привела отрасль в убыточное состояние.

Вера Балакирева обратила внимание присутствующих на то, что на убыточность отрасли ОСАГО влияют и иные факторы, в связи, с чем есть необходимость изменить подход к системе тарификации, которая должна будет учитывать опыт и навыки каждого водителя.

«Мы считаем, что надо уходить в свободные тарифы по ОСАГО, - говорит Евгений Уфимцев. – Непонятно, почему физические лица должны спонсировать таксистов, у которых всегда колоссальная убыточность, а жители Омского региона спонсировать жителей Волгоградской области, где плохо борются с мошенниками-автоюристами. Вопрос с тарификацией необходимо отдать в ведение страховщикам, как это сделано в Европе. Также необходимо расширить тарифный коридор, установив индивидуальный тариф для каждого водителя, в зависимости от его опыта и стиля вождения».

Участники мероприятия отметили, что уже сегодня автовладельцам необходимо изменить мировоззрение и целенаправленно выбрать для себя страховую компанию, с которой он будет в дальнейшем работать. Так как сегодня, в основном, по ДТП урегулирование страхового случая происходит по прямому возмещению убытков, то за возмещением потерпевший должен обратиться в ту страховую компанию, с которой заключил договор ОСАГО, которая работает с нужной для автовладельца СТО.

Источник: Пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»