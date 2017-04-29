Акция "Открытой России" в Москве прошла без задержаний

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В несанкционированной акции «Открытой России» в центре Москвы приняли участие около 250 человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. «Новая газета» оценила численность акции в 500 человек.

Участники акции прошли от Славянской площади до приемной президента РФ на Ильинке и передали свои письма Владимира Путина с просьбой завершить политическую карьеру. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента безопасности Москвы Владимир Черников, были «определенные неудобства для машин, но в остальном все нормально».

Перед акцией полиция установила ограждения на части пешеходной зоны Ильинки. Кроме того, у входа в приемную были установлены рамки. На сайте учреждения указано, что оно работает с понедельника по субботу включительно, позднее приемная действительно открылась. Участники акции в порядке живой очереди оставили свои письма в приемной.

В Петербурге акция началась одновременно с московской, на ней почти сразу же задержали около 15 человек. Всего в акции приняли участие, по разным оценкам до 300 человек, она продолжалась около 45 минут. Полиция окружила протестующих и погрузила в автозаки. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 120 человек.

Источник: https://www.dp.ru/a/2017/04/29/Akcija_Otkritoj_Rossii_v?hash=660700