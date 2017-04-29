РАО реформирует систему региональных представительств

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В рамках Внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» (РАО), которая прошла сегодня в Москве, было объявлено о создании региональных отделений РАО.

енеральный директор РАО Максим Дмитриев доложил делегатам конференции текущую ситуацию о деятельности филиалов Российского Авторского Общества, рассказал об итогах аудиторской проверки и предложил в целях оптимизации расходов организации и упорядочивания работы по сбору авторского вознаграждения до 30 июня 2017 года закрыть имеющиеся у РАО филиалы и представительства и сформировать вместо них региональные отделения.

При этом г-н Дмитриев подчеркнул, что институт представления интересов РАО в регионах как таковой не ликвидируется, а реформируется – будет реализована работа по агентскому принципу.

Создание новой, эффективной с экономической точки зрения, структуры позволит сократить расходы РАО на содержание регионального управленческого аппарата и снять с собственного баланса нагрузку в виде движимого и недвижимого имущества.

«Филиалы должны жить на то, что собрали, агенты на местах как работали, так и будут работать, только вместо менеджера на окладе будет менеджер на проценте», – пояснил генеральный директор РАО Максим Дмитриев.

В общей сложности было принято решение закрыть 13 филиалов и 35 представительств РАО в различных регионах страны.

«К примеру, в Москве было два офиса – на Бронной и Шелепихе. В целях оптимизации деятельности мы решили перевести сотрудников РАО в офис на Бронной. Здание на Шелепихинской набережной мы планируем продать и направить вырученные деньги на нужды нашей организации – на выплату вознаграждений, оплату долгов перед авторами, выдачу зарплаты и т.п. Мы радикально реформируем сеть представительств, разбросанных по всей территории России, чтобы превратить их в эффективные офисы с современным менеджментом», – рассказал, как это будет работать на практике, Максим Дмитриев.

Источник: Пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество»