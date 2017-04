/Официальные новости/

Очередь машин у херсонского КПП «Чонгар» за сутки выросла в четыре раза.

Метеопрогноз праздничной Тавриды будто подарок Господень — всю неделю яркое солнце и тепло до + 28. Буйствует цветущая сирень, в бело-розовой кипени горные сады-чаиры. И даже не надо рассказывать, как нестерпимо сверкает и искрится наше самое синее в мире Черное море…

Продвинутый народ одел фирменные рюкзаки и двинулся по тропам алуштинской Демерджи-яйла. Толпы туристов штурмуют фантастический Мангуп, растекаются по Ханскому дворцу Бахчисарая и переулкам Феодосии, селфятся с мраморными львами Воронцовского дворца Алупки.

Маршрутов у Крыма немерено, лишь была бы готовность воспарить. Вот проморолик к «Евровидению» — Come to Ukraine to celebrate diversity, «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие». В кадре — сказочные виды ялтинского замка Ласточкино Гнездо. Зачем Киеву потребовался этот фейк? Чтобы еще раз скакануть свое дебильное «Крим — це Україна»? На самом деле, ответ может быть гораздо проще. Великолепные крымские пейзажи украсят любое видео, и украинцы действительно потеряли сказку. «Эта красота принадлежать им уже не будет никогда. Им бы хотелось, чтобы это было их, но это не их. А то, что они вставили в ролик и тем самым лишний раз популяризировали одну из самых значимых и важных достопримечательностей нашего края, пусть себе показывают», — машет рукой министр внутренней политики и информации РК Дмитрий Полонский.

Источник: https://svpressa.ru/society/article/171534/