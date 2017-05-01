С первомаем поздравил новороссийцев глава города Игорь Дяченко

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Уважаемые новороссийцы и гости города-героя!

От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Весны и Труда!

Встреча Первомая остаётся для нас традиционно неизменной.

Этот день мы ждём с особыми чувствами. 1 Мая для нас – символ весны, тепла, яркого солнца, мира и созидания. Это праздник труда, без которого невозможно будущее нашей страны, нашего края и, конечно, нашего любимого Новороссийска.

Дорогие новороссийцы! В эти прекрасные весенние дни я искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи, уверенности в своих силах, отличного настроения и мира каждой семье!