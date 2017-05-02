Сенаторы задумались над принятием Федерального закона о патриотическом воспитании

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В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему «Общественно-государственное партнерство в деле воспитания гражданина и патриота».

Мероприятие провела заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова .

- Серьезной угрозой является фактическое ведение против России информационной войны, попытки насаждения чуждых россиянам ценностей, вовлечения молодежи в противоправную, в том числе экстремистскую деятельность, фальсификации истории в антироссийском ключе. «В противодействии им мы должны занимать наступательную позицию. Нам необходима комплексная, последовательная и системная работа правоохранительных органов, образовательного сообщества, объединений родителей, институтов гражданского общества. Заявила сенатор.

Не менее значимой задачей, считает Людмила Бокова, является популяризация нашей истории, создание качественной художественной литературы и фильмов. Она напомнила, что в прошлом году при поддержке Совета Федерации в нескольких наших регионах был реализован проект «Урок современной истории России», а в текущем году состоялась всероссийская конференция «История России в XXI веке глазами школьников». «Таких проектов должно быть больше, при этом необходимо активно использовать современные информационно-коммуникационные технологии, работать в социальных сетях и интернет-приложениях, популярных у молодежи», — считает законодатель.

«Наша основная задача – это создание наиболее благоприятных условий для вовлечения общественных объединений, некоммерческих организаций в социально-ориентированную деятельность, в том числе в сфере гражданского и патриотического воспитания», — уверена Людмила Бокова. По ее словам, в ходе работы над законом важно не только определить направления патриотической работы, но и закрепить формы взаимодействия субъектов общественно-государственного партнерства.

«Немало помех в реализации задач патриотического воспитания создает и отсутствие единого правового акта о молодежной политике. Проекты федеральных законов о молодежи неоднократно выносились на рассмотрение законодателей, но так и не были приняты. Важно, чтобы данный закон был содержательным, чтобы в нем были отражены ключевые задачи и принципы общественно-государственного партнерства в сфере молодежной политики», — полагает парламентарий.

Людмила Бокова отметила, что опыт последних лет продемонстрировал колоссальный потенциал волонтерского движения. «Нашими коллегами совместно с представителями гражданского общества был подготовлен проект федерального закона о добровольчестве, но он фактически «завис» в Государственной Думе. Считаю важным продолжить движение этой законодательной инициативы. «Заслуживает поддержки идея по возвращению в школы трудового воспитания. Членами нашей палаты подготовлен и внесён в Государственную Думу соответствующий законопроект. Уважение к труду, овладение соответствующими навыками – это неотъемлемые элементы гражданского становления личности».

«Необходимо активнее использовать возможности общественно-государственного партнёрства, заложенные в федеральном законе об образовании. В частности, им предусмотрено создание в школах и вузах попечительских, управляющих, наблюдательных советов, советов учащихся и их родителей. Работа таких структур не должна быть формальной, нужно, чтобы они оказывали реальную поддержку органам управления образованием», — заключила сенатор.

Источник: Совет Федерации