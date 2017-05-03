Глава МЧС России доложил Президенту РФ о ходе ликвидации последствий природных пожаров в Сибири

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное селекторное совещание по обстановке с лесными пожарами на территории страны. Глава государства заслушал доклады руководителей заинтересованных ведомств и регионов о ходе ликвидации природных пожаров и работе по восстановлению утраченного имущества.

«В Сибирском федеральном округе произошли пожары. Пострадали социальные объекты, жилые дома. Не в первый раз мы сталкиваемся, к сожалению, с такими ситуациями в регионах и муниципалитетах. Еще раз обратите внимание на то, что происходит с пожароопасностью в это время года. Я знаю, все вы работаете, но хотелось бы услышать, какие конкретно меры принимаются для того, чтобы взять ситуацию с природными пожарами под контроль, помочь людям», - сказал Президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания о готовности органов управления, сил и средств РСЧС к тушению природных пожаров, планах и перспективах решения возникших проблем Президенту доложил глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается на территории Сибирского федерального округа, где с 28 апреля во всех регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

«В 51 субъекте Российской Федерации действует особый противопожарный режим. Благодаря совместным действиям сил РСЧС в сложной ситуации удалось отстоять 283 населённых пункта, более 200 объектов и жилых домов. К сожалению, из-за сильного ветра, несоблюдения мер пожарной безопасности и перехода пожаров на жилые постройки пострадали дома и объекты социальной инфраструктуры в Бурятии, Иркутской области, а также в ряде других регионов страны», - отметил Владимир Пучков

Министр сообщил об оперативно принятых решениях рабочей группы Правительственной комиссии по размещению пострадавших, доставке в населенные пункты грузов гуманитарной помощи и поддержке по оформлению утерянных документов.

«Работают сводные группы, которые готовят предложения по восстановлению жилья. Подготовлено решение Правительства РФ о выделении материальной помощи пострадавшим по 10 тысяч рублей, выплат компенсаций за утрату имущества – 100 тысяч рублей, оплате содержания граждан в пунктах временного размещения», - сказал Владимир Пучков.

Глава МЧС России сообщил, что с учетом прогноза развития ситуации усилена группировка сил РСЧС до 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники. Дополнительно переброшена тяжелая авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии.

Владимир Путин, обращаясь к руководителям пострадавших регионов, рекомендовал обратить особое внимание на информирование местного населения о ходе восстановительных работ. Он отметил, что для губернаторов ситуация с пожарами – определенная проверка на компетентность.

«Общайтесь с людьми напрямую, поддержите их. Федеральные и областные органы власти сделают всё, чтобы в кратчайшие сроки восстановить утраченное имущество», – подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, Президент страны поблагодарил граждан, которые «оперативно, тепло и душевно откликнулись на печальное событие» и помогли пострадавшим людям.

«Я знаю, что в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, быстро отреагировали на события с лесными пожарами и сделали всё, чтобы помочь пострадавшим. Но я рассчитываю, что не только рядовые граждане, но и органы власти и управления, которые по долгу службы обязаны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально, на высоком уровне», – уточнил Владимир Путин

Подводя итоги совещания, глава государства выразил уверенность, что российское чрезвычайное ведомство справится с природными пожарами, как на территории Сибирского федерального округа, так и в других пожароопасных регионах страны.

«МЧС России предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения пожаров в Сибири и других пожароопасных регионах страны», - отметил глава государства.

Источник: МЧС России