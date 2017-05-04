Генеральный консул Турции пригласил главу Новороссийска на открытие первого авиарейса «Краснодар-Самсун

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В конце апреля на встрече в администрации города Новороссийска генеральный консул Турецкой Республики Юнус Эмре Озигджи пригласил главу города-героя Игоря Дяченко на открытие первого авиарейса «Краснодар-Самсун».

Турецкий город-порт Самсун является городом-побратимом Новороссийска с 2007 года. Он, как и Новороссийск, расположен на побережье Чёрного моря, богат историческими и природными достопримечательностями. Ежегодно делегации двух городов приезжают в гости друг к другу, принимают участие в праздничных мероприятиях, поздравляют с юбилеями и обмениваются опытом. Теперь общаться будет ещё удобнее.

Как стало известно, первый рейс «Краснодар-Самсун» состоится 13 мая. Его будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на воздушном судне Bombardier CRJ-100/200. Далее полёты планируется проводить с частотой один раз в неделю, по субботам. Вылет из Краснодара в Самсун запланирован на 15 часов 05 минут, расчетное время прибытия - 16 часов 10 минут. Обратно из Самсуна самолёт будет вылетать в 17 часов и прибывать в Краснодар в 18 часов. Продолжительность полета составит 1 час.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска