Вениамин Кондратьев: «Курортный сбор будет дифференцирован в зависимости от территории»

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Губернатор сообщил журналистам, что Краснодарский край готов ввести курортный сбор, как только соответствующий Федеральный закон будет принят, а сроки установлены.

По словам Вениамина Кондратьева, подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона.

Глава региона также напомнил, что законопроект предусматривает, что средства от сбора будут поступать в региональный бюджет через специально созданные фонды и направляться исключительно на развитие инфраструктуры и благоустройство курортных городов.

– Курорты Краснодарского края из года в год должны предлагать все более высокий уровень сервиса, а это невозможно без модернизации инфраструктуры, прежде всего, коммунальной, – отметил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев уточнил информацию о размере курортного сбора для разных регионов. В соответствии с проектом Федерального закона, он не будет превышать 100 рублей в сутки.

– При этом сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор, – уточнил глава региона.

Также предполагается не брать плату с целого ряда граждан, относящихся к льготным категориям – это ветераны войны, инвалиды, несовершеннолетние дети, малоимущие семьи. Законопроект предполагает возможность регионам самостоятельно устанавливать перечень льготников, как и размеры курортного сбора.

Напомним, 28 апреля Кабмин РФ одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края