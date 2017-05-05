Назначен начальник Новороссийского юго-восточного таможенного поста

/Официальные новости/

Приказом ФТС России от 25 апреля 2017 г. № 1284-К майор таможенной службы Сьянов Иван Юрьевич назначен на должность начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста.

И.Ю. Сьянов родился 4 ноября 1984 года, уроженец города Лагань, Республика Калмыкия. В таможенных органах с 2006 года. Проходил службу на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава Таганрогской таможни, последовательно пройдя путь от инспектора одела таможенного оформления и таможенного контроля до заместителя начальника Таганрогского таможенного поста Таганрогской таможни.

Образование - высшее: в 2006 году окончил Российскую таможенную академию, факультет «Таможенное дело».

По результатам служебной деятельности неоднократно поощрялся руководством ФТС России, Южного таможенного управления и Таганрогской таможни. Награжден медалями «За службу в таможенных органах» III степени и юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».

Женат, воспитывает дочь.

Источник: Пресс-служба ЮТУ