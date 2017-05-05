Курс валют
57.57
62.73
/Официальные новости/

Рособрнадзор лишил лицензии «Современную гуманитарную академию»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 28 апреля по 4 мая 2017 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок.

На основании определения Верховного суда Российской Федерации приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии:

1. ЧОУ ВО «Современная гуманитарная академия». 

 

Стоит напомнить, что филиал академии есть в Новороссийске. 

Источник: Рособрнадзор

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодаре в канун Дня Победы сотрудники следственного отдела почтили память погибших и поздравили ветеранов войны

МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о ливне и шквалистом ветре

ИГИЛ* поклялись убить хакера, заполнившего 250 их аккаунтов в соцсетях гей-порно

Пятигорске зацвел цветочный календарь

В Краснодаре ликвидировали канал незаконной обналички