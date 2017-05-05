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Рособрнадзор лишил лицензии «Современную гуманитарную академию»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 28 апреля по 4 мая 2017 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок.
На основании определения Верховного суда Российской Федерации приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии:
1. ЧОУ ВО «Современная гуманитарная академия».
Стоит напомнить, что филиал академии есть в Новороссийске.
Источник: Рособрнадзор
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