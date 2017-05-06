Общественный совет при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте обсудил вопросы подготовки к летнему курортному сезону

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Открыл работу заседания председатель Общественного совета Александр Манякин, который отметил, что в настоящее время алгоритм эффективного взаимодействия сотрудников транспортной полиции и представителей общественности действует по всей территории Краснодарского края, во всех подразделениях управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Заместитель начальника Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник внутренней службы Александр Павленко ознакомил участников совещания с положением дел по обеспечению безопасности на объектах транспорта жителей и гостей города-героя в самое «горячее» время – летний и период года. В рабочем порядке были рассмотрены ряд организационных вопросов и определены первоочередные задачи в деятельности Общественного совета. В торжественной обстановке общественникам вручили новые удостоверения.

Подводя итоги, Александр Манякин отметил, что транспортная полиция России всегда имела особый статус среди органов внутренних дел. От ежедневной работы полицейских зависит не только безопасность пассажиров в поездах, самолётах и морском транспорте, но и безопасность всей транспортной системы страны в целом.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте