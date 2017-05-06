Губернатор Кубани предложил создать совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи

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Об этом Вениамин Кондратьев сообщил в ходе встречи с ветеранским активом региона.

По его словам, сегодня совет ветеранов предлагает эффективные формы воздействия на молодежь, в течение года по краевому телевидению было показано более 40 передач с участниками боевых действий, ветераны закреплены за школами края, участвуют в уроках мужества.

– Нам нужна мощная система по воспитанию подрастающего поколения, которая позволит достичь сильного результата. Необходимо совместно с ветеранами разработать стратегию по патриотическому образованию молодежи, – отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор рекомендовал создать при министерстве образования края координационный совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи.

– Школьники должны помнить о Дне Победы не только 9 мая. Только реальные участники событий военных лет смогут достучаться до молодежи, сделать так, чтобы завтра у нас было поколение, которое знает и чтит свою историю, – акцентировал губернатор, поручив и.о. министра взять на контроль работу по созданию координационного совета.

Вениамин Кондратьев обратил внимание, что подобные успешные практики можно ввести во всех образовательных учреждениях края. Необходимо создать активную группу молодежи, которая со временем превратится в целое движение или союз, акцентировал губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края