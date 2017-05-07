Вице-губернатор Краснодарского края посетил Новоросийск

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Программа визита вице-губернатора на промышленные предприятия Новороссийска началась с посещения ООО «Новоросметалла». Здесь Сергей Алтухов и глава города Игорь Дяченко встретились с руководством предприятия и обсудили его текущее состояние.

Генеральный директор «Новоросметалла» Джемал Ахвледиани, рассказал том, что предприятие прошло период нестабильности и сейчас руководство строит планы развития производства. На встрече с коллективом «Новоросметалла» заместитель губернатора ответил на интересующие людей вопросы о планах развития региона в ближайшие годы.

- Промышленность – новая точка роста Кубани. В 2016 году объём отгруженной промышленными предприятиями продукции составил более 240 млрд рублей. А это на 6,5% больше, чем в предыдущем году, - сказал С.Алтухов. – Растет индекс промышленного производства. Мы видим, как развиваются предприятия электрооборудования, резиновых, пластмассовых, металлических изделий и транспортных средств. Почти на 70% Кубань увеличила выпуск сельскохозяйственных машин, в прошлом году их было произведено свыше 2,7 тысяч единиц. А в 2017 году планируется увеличить производство ещё на 30%.

Вице-губернатор выделил три основных направления необходимых для роста промышленного сектора: информирование предпринимателей и инвесторов о том, какие меры поддержки работают для них в регионе; информирование инвесторов о возможностях территорий и информирование о лучших практиках ведения бизнеса, т.е. образование действующих предпринимателей.

Исполнительный директор ООО «Брис-Босфор» Михаил Хохлов провёл обзорную экскурсию для вице-губернатора по цехам одной из крупнейшей в стране фабрик обуви. Сергей Алтухов хорошо владеет ситуацией по предприятию: в прошлом году через Министерство промышленности и торговли края ему была выделена субсидия на развитие производства.

В заключении рабочей поездки состоялась встреча вице-губернатора с руководством и коллективом ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Исполнительный директор Общества Игорь Терентьев обозначил, что по объёму грузооборота Группа НМТП является третьим оператором в Европе и лидером на российском рынке. Директор по проектам и развитию НМТП Александр Халезин познакомил Сергея Алтухова с перспективами развития морского узла до 2023 года.

По словам С. Алтухова, наша приоритетная задача поддержать развитие порта в долгосрочной перспективе. А строительство необходимой для этого окружной автодороги должно основываться на принципах государственно-частного партнерства.

Сергей Алтухов также встретился с инициативной группой сотрудников Новороссийского вагоноремонтного завода, чтобы помочь им в решении вопроса трудоустройства.