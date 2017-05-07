Мизулина предложила запретить секс на первом свидании

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С оригинальной инициативой выступили поборники нравственности в Государственной думе и Законодательном собрании Е. Мизулина и В. Милонов. Об этом сообщает портал Правового аналитического центра. В ближайшее время будет подготовлен законопроект, регулирующий личные отношения россиян. Особое внимание будет уделено такому вопросу, как секс на первом свидании. По мнению авторов документа, для граждан нашей страны неприемлемы интимные отношения на первом свидании, такие вещи характерны скорее для бездуховного западного мира

«Разве может возникнуть крепкая, здоровая семья у пары, которая спустя несколько часов после знакомства предалась тому, что дозволено лишь очень хорошо знающим друг друга людям? – пояснила свою позицию Е. Мизулина. – О каких глубоких чувствах в данном случае может идти речь? Как правило, подобные вещи происходят в результате алкогольного воздействия либо разнузданности и полного отсутствия каких-либо моральных норм».



Возникает вопрос, как же урегулировать эту довольно щекотливую проблему. Возможно, при отделах соцзащиты появятся специальные столы по контролированию сексуальных взаимоотношений граждан. Перед тем как пойти на свидание, граждане должны будут получить специальные талончики. Заполнив несложные формуляры, они получают Карту свиданий, в которую вносят имена и фамилии тех, с кем планируются отношения. Карта свиданий заводится на год и может включать не более 5 фамилий. Обязательно указывается цель свидания, например, «заинтересовать N. своим богатым внутренним миром в целях более прочной духовной связи», «угостить X. ужином, чтобы лучше узнать её вкусовые предпочтения», «посетить театр для выяснения эстетической позиции потенциального партнера/партнерши». После свидания заполняется отрывной купон, в котором описывают, как всё прошло. Эту отрывную часть талона свиданий граждане сдают в столы отношений, где им визируют встречу. Таким образом, улучшается качество свиданий, государство получает ценную аналитическую информацию, а участники свиданий – помощь со стороны государства и четкую организацию встреч.

По мнению Елены Мизулиной, первые интимные контакты между встречающимися могут быть не раньше, чем через 7-8 свиданий, приблизительно через 40-45 дней после знакомства. Если вы «дотянули» до десятого свидания, то государство покроет часть расходов по его проведению; таким образом будет стимулироваться продление платонических отношений.

Для контролирования исполнения Закона о свиданиях предлагается организовать патрулирование в местах развлечений – у пар, которые там отдыхают, будут проверяться талоны свиданий. Кроме того, граждане, узнавшие о нарушениях Закона, могут сообщить об этом по телефону или через Интернет.

Для тех, кто все же рискнет предаться животным инстинктам на первом свидании, несмотря на действующее законодательство, будут предусмотрены денежные штрафы. Если нарушения будут регулярно повторяться, возможны более серьезные наказания, вплоть до лишения свободы в особо тяжких случаях.

citifox.ru