Новороссийск вспоминает героев

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Сегодня в канун Дня Победы в Новороссийске на Площади Героев состоялся концерт-реквием. Вместе с городской общественностью и гостями Новороссийска в нем принял участие депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Отдать дань уважения и благодарности ветеранам, вспомнить ушедших героев Великой Отечественной войны пришли горожане, воины Новороссийского гарнизона, представители общественных организаций и политических партий, руководители края и города, депутаты городской думы.

«Новороссийск, помни!» - это главный лейтмотив концерта-реквиема. Война не обошла стороной ни одной семьи в стране, а уж тем более в Новороссийске. Город был разрушен, но не сдан. Здесь бились за каждый клочок земли. Сегодня у каждого из собравшихся на Площади Героев есть общая Победа и свои герои в семьях, память о которых хранят и передают последующим поколениям.

«Я, как сын ветерана, хотел бы поздравить всех жителей нашего города-героя с Днём Победы и призвать, взять завтра в руки портреты своих родных и пройти с ними в Бессмертном полку, - сказал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, - это наш долг и наша сила».

«Важно присутствовать на таких мероприятиях вместе с нашими уважаемыми ветеранами и молодёжью, это позволяет ощущать связь поколений, чувствовать силу национальной идеи, которая заключается в единстве и преданности своей Родине», - подчеркнул вице-губернатор Краснодарского Края Сергей Алтухов.

Глава города-героя Игорь Дяченко напомнил, что Новороссийск один из 9 городов-героев в России. Всего это звание было присвоено 13 городам Советского союза за массово проявленное мужество и героизм их защитников. За год боев город был полностью разрушен, но не сломлен боевой дух новороссийцев. На первом митинге 26 сентября 1943 года новороссийцы дали клятву: «Из груды развалин, из пепла пожарищ мы возродим тебя, родной Новороссийск!» И клятву свою сдержали. «Мы должны быть достойными наследниками Победы! В этом наша главная миссия», - уверен И. Дяченко