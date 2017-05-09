Владимир Синяговский: От всей души всех с Днём Победы!

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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые земляки!

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником – Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших прадедов, дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь.

Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Всем остальным – мира, добра и семейного благополучия.

С Днём Победы!

С уважением,

Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Синяговский