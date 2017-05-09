Поздравление главы Новороссийска с 72-й годовщиной Великой Победы

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Дорогие ветераны! Уважаемые жители и гости города-героя Новороссийска!

Примите самые искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы!

9 мая – священный для России и нашего города праздник. День Победы соединяет в себе величайшую гордость за беспримерный подвиг, мужество и героизм народов нашей великой страны и глубочайшую скорбь утраты за воинов, которые ценой собственной жизни избавили планету от самой кровопролитной войны в истории человечества.

В каждой семье война оставила незаживающие раны, искалечив миллионы человеческих судеб.

Дорогие ветераны! Вы отстояли страну, преодолели разруху, заново отстроили города и заводы, засеяли хлеборобные нивы, а затем передали державу послевоенным поколениям. Примите низкий поклон за ваш беспримерный подвиг. Мы сохраним Россию, сделаем все возможное, чтобы и наши потомки могли гордиться своей Родиной.

Искренне желаем всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.

Глава муниципального образования город-герой Новороссийск И.А. Дяченко.