Курс валют
58.54
64.24
/Официальные новости/

Поздравление главы Новороссийска с 72-й годовщиной Великой Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые жители и гости города-героя Новороссийска!

Примите самые искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы!

9 мая – священный для России и нашего города праздник. День Победы соединяет в себе величайшую гордость за беспримерный подвиг, мужество и героизм народов нашей великой страны и глубочайшую скорбь утраты за воинов, которые ценой собственной жизни избавили планету от самой кровопролитной войны в истории человечества.

В каждой семье война оставила незаживающие раны, искалечив миллионы человеческих судеб.

Дорогие ветераны! Вы отстояли страну, преодолели разруху, заново отстроили города и заводы, засеяли хлеборобные нивы, а затем передали державу послевоенным поколениям. Примите низкий поклон за ваш беспримерный подвиг. Мы сохраним Россию, сделаем все возможное, чтобы и наши потомки могли гордиться своей Родиной.

Искренне желаем всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.

Глава муниципального образования город-герой Новороссийск И.А. Дяченко.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Американский посол, впечатленный акцией "Бессмертный полк" в России, обратился с призывом к народам США и РФ

"Бессмертный полк" собрал под свои знамёна более миллиона человек

В Новороссийске Владимир Синяговский прошёл в составе «Бессмертного полка»

52 тысячи жителей Новороссийска приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Новороссийске прошёл военный парад в честь 72-й годовщины Победы