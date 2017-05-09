В Новороссийске Владимир Синяговский прошёл в составе «Бессмертного полка»

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Сегодня в Новороссийске в акции «Бессмертный полк» приняли участие порядка 52 тысяч человек. Среди участников был и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

Вместе с председателем городской думы Александром Шаталовым и каждым 6-м жителем города-героя Владимир Синяговский прошел с портретом своего отца по главной улице Новороссийска.

- Считаю для себя важным, чтобы мой отец прошел в этот день в едином строю Победителей. Трогает до глубины души, когда видишь рядом все возраста. Как говорится, от мала до велика. Такие акции объединяют нацию. И уверен, делают МИР крепче, - сказал Владимир Ильич журналистам.