Карантинное фитосанитарное состояние Динского района обсудили на совещании

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В администрации Динского района состоялось рабочее совещание. От Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в совещании принял участие начальник Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Н.Н. Бареева.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы применения комплекса мер, направленных на ликвидацию карантинных сорных растений, а также о порядке привлечения к административной ответственности нерадивых землепользователей за произрастание такой растительности на землях общего пользования. Помимо амброзии полыннолистной на территории Динского района зарегистрировано еще 8 карантинных объектов, из сорняков – это повилика, ценхрус длинноколючковый, из вредителей – это калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, картофельная моль, американская белая бабочка и другие.

Н.Н. Барееваобратилась к участникам совещания с призывом применять все возможные меры по уничтожению амброзии и отметила, что только повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и снижению числа аллергических заболеваний людей. Задача по уничтожению амброзии должна стать общей как, для населения, предприятий всех форм собственности, так и для глав сельских поселений. Начальник Краснодарского МО ВФН Управления отметила о необходимости улучшения карантинного фитосанитарного состояния территории Динского района, и для этого необходимо соблюдать карантинный фитосанитарный режим по всем карантинным объектам, зарегистрированным в Динском районе. Если в течение 3 – х лет при обследовании территории, на которой установлен карантинный фитосанитарный режим, госинспектор не выявляет наличие карантинного объекта, то приказом Управления Россельхознадзора карантинная фитосанитарная зона снимается и отменяется фитосанитарный режим.

Также участникам совещания были розданы листовки и плакаты с информацией, направленной на борьбу с амброзией полыннолистной.

Источник: Россельхознадзор