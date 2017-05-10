Депутат Госдумы умер в Израиле

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Скончался депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом сообщила РБК его помощник по работе в Госдуме Галина Лякишева.

По ее словам, он умер 6 мая. «Обстоятельства смерти мне не известны. Похороны предположительно состоятся 11–12 мая», — отметила Лякишева.













Гибель парламентария подтвердила и пресс-служба ЛДПР.

"Фракция ЛДПР с прискорбием сообщает, что на 69-м году жизни скончался наш друг и товарищ, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Василий Михайлович Тарасюк. Его уход из жизни шокировал всех его коллег и друзей: до последнего своего дня Василий Михайлович вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком", - говорится в сообщении фракции.

Тарасюк. Василий Михайлович

Родился 10 октября 1948 года в селе Ломачинцы Черновицкой области Украинской ССР.

Образование

В 1974 году окончил экономическое отделение Киевского торгово-экономического института.

В 1991 году заочно окончил Октябрьский филиал Уфимского нефтяного института по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

В 2000 году окончил Российско-канадский учебный центр по переподготовке кадров для ТЭК.

Доктор экономических наук.

Действительный член Международной Академии информатизации.

Профессиональная деятельность

В 1974 году работал на руководящих должностях на предприятиях торговли, в структуре Министерства торговли и Министерстве рыбного хозяйства Украинской ССР.

В 1984 году - начальник ОРСа НГДУ "Повхнефть" (город Когалым).

С 1988 по 1993 год - заместитель начальника по социальным вопросам НГДУ "Ватьеганнефть".

В 1993 году - заместитель генерального директора АООТ "ЛУКОЙЛ - Когалымнефтегаз".

В 1995 году - заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь".

В 2000 году - заместитель генерального директора общества "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

В 2002 году - депутат Когалымской Городской Думы.

В 2003 году - гендиректор ООО "Афипский НПЗ" ("Роснефть-Краснодарнефтеоргсинтез").

В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по федеральному списку избирательного объединения "Либерально-демократическая партия России".

Член фракции ЛДПР.

Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией "Либерально-демократическая партия России".

Член фракции ЛДПР.

Заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления.

В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва.

Член фракции ЛДПР.

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике.

В 2016 году Депутат Государственной Думы седьмого созыва, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально - демократическая партия России», Первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Награжден орденом Почета и медалью "За укрепление боевого содружества".