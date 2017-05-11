В РПЦ прокомментировали приговор «ловцу покемонов» Руслана Соколовского

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Заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион заявил в интервью ИА "REGNUM"

«Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности»





Как ранее писала "Муниципальная Лента", сегодня судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк приговорила блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам условно. Обвинение просило приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.

Ранее Протодиакон Андрей Кураев заявил, что «Это очень негативно скажется на отношении к официальной церкви со стороны молодежи, особенно екатеринбургской университетской. Понятное дело, что такого рода события напрочь перекрывают возможность хоть какой-то апологии церкви, когда говорят о ее сращивании с государством и о том, что она превращается в какое-то мстительное силовое ведомство. Это очень печально».